Clan Spada: la Cassazione ha confermato lo “stampo mafioso”. Nuovo processo per un doppio omicidio

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Cassazione ha confermato l'accusa di associazione di stampo mafioso per il clan Spada. Accolte le richieste del Pg e disposto un nuovo processo d'appello per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale, Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, nel 2011. Il procedimento vedrà imputati Roberto Spada, già condannato per la testata a un giornalista, Ottavio Spada (detto Marco) e Carmine Spada. - (PRIMAPRESS)