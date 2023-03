Clan Spada: dopo 10 anni condanna definitiva della Cassazione per Armando Spada. Aveva minacciato di morte la giornalista Angeli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo 10 anni arriva la definitiva sentenza della Cassazione per Armando Spada dell'omonimo clan romano che nel 2013 aveva minacciato di morte la giornalista di cronaca locale Federica Angeli. Spada minacciò di morte la giornalista per impedirle di denunciare pubblicamente le infiltrazioni criminali nella gestione degli stabilimenti balneari di Ostia. Ma lei da allora non si è mai arresa e oggi questa sentenza premia la sua forza come commenta anche la FNSI "e per tutti quei giornalisti, oggi sempre più numerosi, spesso vittime di intimidazioni per il loro coraggioso lavoro". Anche la ex Sindaca di Roma, Virginia Raggi, dichiara la sua soddisfazione: "Ho avuto il piacere di collaborare con Federica - allora mia Delegata a Periferie e Legalità - nella lotta ai clan mafiosi e alla criminalità sul territorio. Da anni siamo entrambe sotto scorta ma la nostra determinazione è ancora più forte, la nostra battaglia non si è mai fermata”. - (PRIMAPRESS)