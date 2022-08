Civitanova Marche: accoltellato un 30enne tunisino sul lungomare. Forse un regolamento di conti

(PRIMAPRESS) - CIVITANOVA MARCHE - A pochi giorni di distanza dai funerali dell'ambulante nigeriano ucciso a Civitanova Marche ieri sera è un 30enne tunisino ad essere stato accoltellato durante una colluttazione sul lungomare sud "Piermanni" di Civitanova Marche (Macerata), poco dopo le 22. Gravemente ferito,è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sono ancora ignote le cause della lite,forse dovuta a un regolamento di conti in ambienti della malavita.Sul posto la polizia per le indagini e la Scientifica per i rilievi ma si cerca anche l'arma del delitto. - (PRIMAPRESS)