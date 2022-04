Città dello Sport Aces: da Genova Capitale Europea nel 2024 alle Community in corsa per la candidatura

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulla scia di Genova che sta preparando il programma di eventi che caratterizzeranno la sua celebrazione di Capitale Europea dello Sport per il 2024 assegnato da Aces Europe, già sei associazioni di piccoli comuni si sono candidati per ottenere il riconoscimento di “Community dello Sport per i territori di 0Cuore di Valtellina (Comune capofila Sondrio, Lombardia), Terre dei due Laghi (Comune capofila Vergiate, Lombardia), Comunità Pontina dello Sport (Comune capofila Sabaudia, Lazio), Comunità Flegrea dello Sport (Comune capofila Forio, Campania), Comunità Maremma Toscana Sud (Comune capofila Grosseto, Toscana) e Alto Molise (Comune capofila Agnone, Molise).

“La capacità di fare network sopratutto tra piccoli comuni e condividere le infrastrutture di area è uno dei punti di forza del premio Aces con cui abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa proprio in concomitanza con l’assegnazione del titolo per il 2024 alla città di Genova” ha detto il vice presidente vicario di Anci, Roberto Pella.

Gli ultimi anni, secondo l’osservatorio dell’Anci stanno mostrando una crescita delle iniziative di interessi aggreganti dei piccoli comuni nel segno dell’ottimizzazione della spesa in investimenti e gestioni infrastrutturali.

“Il 2024 con il riconoscimento di Genova a Capitale Europea dello Sport non solo segna il ritorno del premio di Aces ad una città italiana dopo nove anni - dice il presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli - ma vede l’interesse sempre maggiore di piccoli comuni a candidarsi come Community dello Sport per un welfare generato dallo sport sociale ed inclusivo. Sono certo - ha proseguito il presidente di Aces Italia - che ogni Community si impegnerà ad incrementare l’offerta complessiva di sport sociale sul territorio migliorando il suo benessere diffuso. È questo il valore in assoluto che determina il rating assegnato dalla Commissione di valutazione del premio”. - (PRIMAPRESS)