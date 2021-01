Città dello Sport: a due toscane il riconoscimento di Aces Europe. Consegnate le European Flag of Sport

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono due le città toscane che hanno ricevuto il riconoscimento di città virtuose dello sport di Aces Europe. Al Comune di Sansepolcro e alla Comunità Valdichiana Senese, oggi sono state consegnate le bandiere rispettivamente di European Town of Sport 2021 e European Community of Sport 2021.

Una cerimonia di consegna ai sindaci delle due città che quest’anno ha dovuto fare i conti con le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria rinunciando alla tradizionale consegna delle bandiere nel Salone Alcide De Gasperi del Parlamento Europeo.

Alla Community Valdichiana Senese sono state consegnate 9 Bandiere, ciascuna per ogni Comune aderente alla comunità che si sono raccolti intorno ai valori dello sport per promuovere la loro candidatura a territorio vocato allo sport ciascuno con le proprie identità: Montepulciano, Chianciano Terme, Sarteano, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena, Cetona, Trequanda, Chiusi e Sinalunga.

Il presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli, ha ricordato che, nonostante l’anno in corso non consentirà di organizzare gli eventi e le iniziative che erano in programma, “i Comuni e le Comunità europee dello Sport restano tali per sempre, non solo nell’anno relativo alla candidatura. Si potranno quindi fare progetti europei con gli altri comuni, per esempio. Questo è solo l’inizio”. - (PRIMAPRESS)