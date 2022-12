Città dello Sport: a Bruxelles la consegna delle bandiere nel Gran Gala Aces Europe Awards

sette Comuni premiati come European City of Sport 2023 (Busto Arsizio, Catanzaro, Fondi, Padova, Rende, Schio, Spinea), otto come European Town of Sport 2023 (Cardano al Campo, Castano Primo, Codogno, Crescentino, Marcon, Motta di Livenza, Monte di Procida, Ventimiglia) e tre Comunità come European Community of Sport 2023 (Maremma Nord, Terra della Lana, Tigullio & Golfo Paradiso).



(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Cerimonia di consegna delle bandiere ai comuni "virtuosi" dello sport al Parlamento Europeo di Bruxelles. Con il Gran Gala ACES Europe Awards,sono stati premiati i Municipi d'Europa dell'European Capital/City/Town/Community of Sport. Il videomessaggio del Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ( https://m.youtube.com/watch?v=7Bdpg1uC8-M&feature=emb_title ) e il saluto del presidente di Aces Europe, GianFrancesco Lupattelli hanno aperto la cerimonia alla presenza dei sindaci ed assessori dello sport deiPresento il Comune della Città di Genova, nominata Capitale Europea dello Sport nel 2024 mentre L'Aia ha passato il testimone a Glasgow, come European Capital of Sport 2023. La manifestazione si è conclusa con i riconoscimenti assegnati al Continente americano e alla World Capital of Sport, con i prossimi premi assegnati a Konya e Sofia, rispettivamente per il 2023 e 2024. - (PRIMAPRESS)