Città europea dello Sport 2023, arriva la candidatura di Padova per l'assegnazione del titolo di Aces Europe

(PRIMAPRESS) - europeaPADOVA - Il capoluogo veneto si è candidato ufficialmente al riconoscimento di “Città Europea dello Sport 2023” assegnato da ACES Europe. Oggi 10 luglio si è completata la visita della commissione di valutazione Aces Italia-Msp Italia che ha avuto il compito di valutare il dossier presentato da Padova per la candidatura durante la visita agli impianti ed alle strutture sportive sul territorio. Nel dossier di candidatura il Comune ha descritto gli obiettivi di rafforzamento nello sviluppo e nella realizzazione di progetti, di sport sociale ed inclusivo finalizzato ad un benessere diffuso sul territorio per la salute dei cittadini.

Alla presentazione della candidatura da parte del sindaco Sergio Giordani e dell’assessore allo Sport Diego Bonavina, hanno preso parte anche il rettore dell’Università Rosario Rizzuto. La commissione giudicante presieduta da Enrico Cimaschi (Giunta esecutiva Msp-Italia), era composta dall’europarlamentare Brando Benifei, Rosanna Conte, europarlamentare, delegata ACES per il Triveneto, la campionessa olimpica di fioretto e presidente onorario di Msp Italia, Francesca Bortolozzi, Michele Maffei, coordinatore associazioni Benemerite del Coni, Dino Ponchio, presidente Coni Veneto, Ruggero Vilnai, presidente Cip Veneto, Antonio Paoli, delegato del Rettore al progetto Sport e Salute, Elisa Queirolo, capitana della nazionale e del Plebiscito pallanuoto.

“Uno degli elementi più apprezzati nella valutazione della candidatura - ha commentato il presidente della Commissione, Enrico Cimaschi - è l’obiettivo nel breve di creare una rete di trasporti urbano capace di consentire il raggiungimento degli impianti sportivi con mezzi pubblici sostenibili entro un range di tempo dei 15 minuti, intervenendo in modo sostenibile sul climate change”. - (PRIMAPRESS)