Città del Vaticano: oggi Mike Pompeo è stato ricevuto dal suo omologo Cardinale Pietro Parolin

CITTÀ DEL VATICANO - Dopo il rifiuto dei giorni scorsi di Papa Francesco per ricevere Mike Pompeo in visita in Italia, questa mattina il Segretario di Stato, invece, è stato ricevuto dal suo "pari grado" ed omologo della Santa Sede, il cardinale di Stato, Pietro Parolin. Il rifiuto del Santo Padre era derivato da un'incauta mossa di Pompeo che aveva suggerito di prendere le distanze dalle politiche religiose cinesi. Dalla Santa Sede, dunque, era partito un rifiuto con la motivazione di non volersi immischiare in posizioni da campagna elettorale come inizialmente erano apparse le parole di Pompeo.