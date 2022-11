Città del Vaticano off line i siti web dal pomeriggio. Ipotesi hacker russi come era accaduto per il Parlamento Europeo

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Tutti i siti internet del Vaticano sono offline dal primo pomeriggio. Rispondendo alla domanda se si tratti di un attacco hacker, dalla Sala stampa della Santa Sede fanno sapere che sono stati notati dei “rallentamenti” e che “al momento è in corso un’attività di manutenzione sulla rete”. Ma è verosimile la possibilità di un attacco hacker che come già accaduto la settimana scorsa con il sito del Parlamento Europeo avviene all'indomani di dichiarazioni che riguardano la Russia. Ieri Papa Francesco è dovuto intervenire per smorzare le polemiche perché non citerebbe mai apertamente la condanna degli abusi perpetrati da Putin nei confronti. Una polemica sterile che tuttavia nei chiarimenti ha indispettito il governo di Mosca. - (PRIMAPRESS)