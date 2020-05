Città del Vaticano: la preghiera quotidiana del Papa da Santa Marta questa mattina è rivolta ai senza lavoro e a quanti lo hanno perso

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Nella preghiera mattutina a Santa Marta il Papa ha rivolto un pensiero a chi si trova in difficoltà economiche a causa dell'emergenza coronavirus. "In questi giorni tanta gente ha perso il lavoro -ha sottolineato Papa Bergoglio - non sono stati riassunti, lavoravano in nero. Preghiamo per questi fratelli e sorelle nostri che soffrono questa mancanza di lavoro". - (PRIMAPRESS)