Città del Vaticano: l'omelia di Papa Francesco da Santa Marta è rivolta ai "decisori" politici che devono assumere decisioni difficili

CITTÀ DEL VATICANO - Il pensiero nell'omelia di questa mattina nella messa del Papa celebrata a Santa Marta, è rivolta ai capi di stato che devono prendere decisioni difficili. "Preghiamo oggi per i governanti che hanno la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli in questi momenti di crisi". Una preghiera, così come ci ha abituato il Santo Padre in questi giorni di confinamento per il virus, che segue molto spesso il dibattito politico: "Capi di Stato, presidenti di governo, legislatori, sindaci, presidenti delle Regioni. Che il Signore li aiuti e dia loro forza perché il loro lavoro non è facile. Perché (...) capiscano che nei momenti di crisi devono essere molto uniti per il bene del popolo, perché l'unità è superiore al conflitto", ha aggiunto Francesco.