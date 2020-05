Città del Vaticano: l'omelia di Papa Francesco che celebra i 100 anni dalla nascita di Giovanni Paolo II

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - Nella messa di oggi di Papa Francesco, c’è stata la preghiera che celebra i 100 anni della nascita di Giovanni Paolo II. Una celebrazione che è coincisa con la riapertura oggi della Basilica di San Pietro dopo il lungo lockdown. “Noi qui oggi possiamo dire: 100 anni fa il Signore ha visitato il suo popolo.Ha inviato un uomo,lo ha preparato per fare il vescovo e guidare la Chiesa”. Così Papa Francesco nell'omelia della messa nella Basilica di S.Pietro, sulla tomba di Giovanni Paolo II, nel centenario della nascita del pontefice polacco. La messa di oggi, che segna il riavvio delle celebrazioni liturgiche con il pubblico nella Basilica,è stata l'ultima del Papa in streaming, come è avvenuto finora dall'inizio della pandemia. - (PRIMAPRESS)