Città del Vaticano, incontro tra Papà Francesco ed il premier indiano Modi. Scambio su clima, diseguaglianze e vaccini

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - È durato circa un'ora l'incontro tra Papa Francesco e il primo ministro indiano Narendra Modi. L'incontro in Vaticano è avvenuto prima che il premier indiano raggiungesse la sede del summit del G20 all'Eur. Il Pontefice ha accolto Modi nella Sala del Tronetto, nel Palazzo apostolico, alle 8.25 e il colloquio si è protratto fino alle 9.20. Il Papa ha donato al premier indiano una formella di bronzo con la scritta "il deserto diventerà un giardino" e alcuni documenti del pontificato tra i quali il Messaggio per la Pace di quest'anno e il Documento sulla Fratellanza umana. Modi ha donato al Papa un candelabro d'argento e un volume sull'impegno del Paese a favore dell'ambiente. Al di là dello scambio di nomi non sappiamo che cosa si siano detti i due anche se il libro sul clima donato da Modi lascia pensare che clima e vaccini siano stati tra gli argomenti principali. - (PRIMAPRESS)