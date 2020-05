Città del Vaticano: il pensiero di Papa Francesco ai "pastori" di salute e di anime ricordando medici e sacerdoti che hanno perso la vita per il coronavirus

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - E’ la domenica che precede la fine di una fase del confinamento da virus. Il Papa prega per i tanti sacerdoti e medici che hanno perso la vita per prendersi cura delle persone nel tempo della pandemia. Penso, ha detto Francesco, "a tanti pastori che nel mondo danno la vita per i fedeli (...). Più di 100 qui in Italia sono venuti a mancare. E penso ad altri pastori che curano il bene della gente, i medici. Si parla dei medici, di quello che fanno (...).In Italia, sono 154 i medici venuti a mancare e a loro va il nostro pensiero. Che l'esempio di questi pastori preti e di questi pastori medici ci aiuti” ha detto Papa Francesco. - (PRIMAPRESS)