Città del Vaticano: il messaggio di Natale di Papa Francesco e la benedizione Urbi et Orbi

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Dopo la messa di ieri notte con "l'Ucraina nel cuore" ed il pensiero rivolto ai bimbi divorati da povertà e ingiustizie, oggi Papa Francesco lancerà il suo messaggio natalizio e la Benedizione Urbi et Orbi, alle 11.55. Anche quest’anno, come è ormai tradizione dal 1974, la Mondovisione sarà realizzata con la collaborazione e il contributo della Fondazione dei Cavalieri di Colombo. Per la copertura mondiale, il segnale in diretta degli eventi viene integrato con il circuito Eurovisione e sarà disponibile su 7 satelliti, uno in più dello scorso anno, che andranno a coprire tutti i continenti. - (PRIMAPRESS)