Città del Vaticano, all’Angelus Papa Francesco annuncia il viaggio pastorale in Slovacchia

CITTÀ DEL VATICANO - Al termine dell'Angelus del 4 luglio, Papa Francesco annuncia la doppia tappa dal 12 al 15 settembre 2021 in Slovacchia e in Ungheria. "Preghiamo per coloro che lo stanno organizzando". Lo aveva già anticipato ai giornalisti che lo accompagnavano in aereo sul volo verso l'Iraq. Francesco il 12 a Budapest per la messa conclusiva dell'evento ecclesiale e poi fino al 15 a Bratislava, Prešov, Košice e Šaštin.