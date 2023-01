Città 30: 8 associazioni chiedono incontro al ministro Salvini per limitare la velocità nei centri storici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Limitare la velocità a 30 chilometri orari nei centri urbani come già adottato in diverse città europee. È questa la richiesta che Legambiente, FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Asvis, Kyoto Club, Vivinstrada, ANCMA, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, AMODO intendono sottoporre come richiesta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

"L'istituzione delle Città 30 è il provvedimento più innovativo ed efficace per contrastare l'incidentalità sulle strade urbane, in quanto coniuga una drastica riduzione delle stragi stradali, l'integrazione tra le diverse composizioni modali di trasporto, il rispetto degli impegni climatici, il miglioramento della vivibilità, oltre che una significativa fluidificazione del traffico". "Moderare la velocità come previsto dalle Città 30 ― concludono le associazioni ―non rappresenta un limite alla libera e celere circolazione delle persone e delle merci, in quanto attualmente com'è a tutti noto la velocità media all'interno delle città è di 29,4 km/h (secondo l'Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante), scendendo fino a 7-8 km/h nelle ore di punta (secondo l'ultimo libro bianco dei trasporti di Confcommercio). L'automobile privata non è il mezzo più veloce e affidabile nei centri urbani, solo con l'intermodalità tra i vari mezzi di trasporto, quali trasporto pubblico urbano, sharing e mobilità attiva, si potrà ottenere una riduzione del tasso di motorizzazione di cui l'Italia detiene primato europeo con relativa congestione del traffico, difficoltà negli spostamenti e aumento degli agenti inquinanti, oggetto spesso di procedure di infrazione da parte dell'Europa".