Cisgiordania: ucciso da soldati israeliani un dodicenne a Beit Ummar mentre era in auto con il padre

(PRIMAPRESS) - CISGIORDANIA - Un ragazzo palestinese di 12 anni è stato ucciso dopo essere stato colpito da proiettili a Beit Ummar, vicino a Hebron, in Cisgiordania. Il ragazzo è stato colpito al petto da soldati israeliani mentre era seduto in un'auto con il padre. Soccorso in condizioni critiche, è morto in ospedale, riferisce il ministero della Salute israeliano. - (PRIMAPRESS)