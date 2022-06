Circuito del Mugello: morto un pilota di moto che si è scontrato in gara. Grave anche l'altro motocclista

(PRIMAPRESS) - MUGELLO (FIRENZE) - E' avvenuto un tragico incidente in pista sul circuito del Mugello. Un pilota motociclista si è scontrato con un altr concorrente ed ha perso la vita. Le condizioni di entrambi i piloti erano apparse subito gravi ma uno versava in condizioni più serie. Il personale medico del circuito toscano è stato tempestivo, ma nonostante il trasporto all' ospedale Careggi, avvenuto in elioambulanza il più grave dei due piloti non c'è l'ha fatta a causa delle maggiori lesioni. - (PRIMAPRESS)