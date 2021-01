Circolazione virus: l'Oms bacchetta l'Europa e chiede di fare di più per contrastare la diffusione

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Il virus continua a correre veloce nella sua diffusione e in alcuni paesi addirittura galoppa. L'Organizzazione mondiale della Sanità chiede all'Europa di "fare di più" contro la pandemia di coronavirus. La "situazione allarmante" è aggravata dalla circolazione in Europa della variante britannica e, dice il direttore di zona Kluge, "ci sono misure di base che tutti conosciamo e che vanno intensificate per ridurre la trasmissione del virus, ridurre il peso sui servizi sanitari e salvare vite". Sulla variante:"Non è più o meno grave -dice- Si diffonde in tutte le fasce d' età e i bimbi sembrano più a rischio". - (PRIMAPRESS)