Cinema, sul set western di “Rust” Alex Baldwin spara ma la pistola è vera e uccide la direttrice della fotografia

(PRIMAPRESS) - NEW MEXICO - Scena western sul set di un film ma la pistola utilizzata aveva proiettili veri. Muore così una donna e un'altra persona è stata ferita dalla pistola sparati sul set di "Rust", il film western con protagonista Alec Baldwin in lavorazione nel New Mexico, in Usa. La vittima è la 42enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Ferito il regista 48enne Joel Souza. Sarebbe stato Baldwin, 68 anni, a premere il grilletto della pistola di scena. La Hutchins è morta per le ferite riportate. Avviate le indagini sull'accaduto. Al momento non è stata formalizzata alcuna accusa. - (PRIMAPRESS)