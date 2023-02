Cinema: addio all’icona sexy di Hollywood, Raquel Welch (82). Con i Tre Moschettieri conquistò il Golden Globe

(PRIMAPRESS) - USA - E' morta Raquel Welch, l'attrice sex symbol di Hollywood. Aveva 82 anni. Diventò famosa per i suoi ruoli in "Viaggio allucinante" e "Un milione di anni fa", entrambi del 1966. In quest ultimo Welch aveva solo una manciata di battute, ma fu il suo look, un bikini semplice e succinto in pelle di daino che la fece diventare una delle attrici più conturbante dello star system americano. Arrivò ad essere una delle star più ambite degli anni 60-70. Nel '74 ottenne un Golden Globe come migliore attrice in "Tre moschettieri". - (PRIMAPRESS)