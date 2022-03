Cinema: addio a William Hurt, il premio Oscar ne "Il bacio della donna ragno"

(PRIMAPRESS) - PORTLAND (USA) - E' morto l'attore americano William Hurt. Aveva 71 anni ed è stato vincitore dell'Oscar nel 1986 per "Il bacio della donna ragno" è morto a 71 anni, per cause naturali. Lo annunciato il figlio. Interprete versatile e camaleontico, capace di passare con disinvoltura fra i generi, ha alternato teatro (dove ha debuttato), cinema e tv. Dopo l'oscar era di nuovo stato candidato alla statuetta nel 1987 per "Figli di un Dio minore", nel 1988 per "Dentro la notizia e nel 2006 per "A history of violence". Fra le tante performance memorabili quelle in Brivido caldo. - (PRIMAPRESS)