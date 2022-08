Cinema: addio a Olivia Newton John la Sandy di Grease al fianco di John Travolta

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA (USA) - E' morta a 73 anni Olivia Newton-John, la cantante e attrice australiana resa famosa da pellicole come "Grease" e "Xanadu". Lo ha reso noto suo marito, John Easterling,dichiarato che è morta serenamente nel suo ranch nel sud della California,circondata da familiari e amici. Indimenticabile Sandy al fianco di Danby Zucco interpretato da John Travolta. L'attrice era da tempo in lotta contro un cancro al seno.Ha avuto successo negli Anni Settanta con brani di grande successo come "If Not for You", "Let Me Be There". - (PRIMAPRESS)