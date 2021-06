Cina: un 25enne ha accoltellato ed ucciso 6 persone e ferite 14 in una strada pedonale di Anqing

(PRIMAPRESS) - CINA - Un uomo armato di coltello ha aggredito persone in strada, uccidendone 6 e ferendone altre 14. E' avvenuto in una strada pedonale ad Anqing, città a 1.200 chilometri a Sud di Pechino, nella provincia cinese di Anhui. La polizia ha posto in stato di fermo un 25enne. In Cina le aggressioni all'arma bianca non sono rare, e generalmente sono fatte da persone che si considerano vittime di ingiustizie. Lo scorso aprile, nel Sud del Paese, un uomo accoltellò i bambini di una scuola materna uccidendone 2 e ferendone 16. - (PRIMAPRESS)