Cina, terremoto di magnitudo 7,4 nell'altopiano tibetano. Esodo di 20 mila persone

CINA - Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito il nord-ovest della Cina: l'epicentro, a una profondità di 10 Km, è stato localizzato sull'altipiano tibetano, scarsamente popolato: il bilancio, per ora, è di almeno un morto. La potente scossa è stata preceduta da un'altra di magnitudo 6,1 in un'altra zona montagnosa: lì sono morte due persone e 17 rimaste ferite. In 20mila hanno dovuto lasciare le loro case.