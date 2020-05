Cina: nuove possibili restrizioni per Hong Kong per "Rafforzare la sicurezza nazionale"

(PRIMAPRESS) - CINA - La Cina lavora ad una legge destinata alle due regioni amministrative speciali, Hong Kong e Macao, per rafforzare la "sicurezza nazionale". Lo ha detto il premier cinese, Li Keqiang, al Congresso nazionale del popolo. L'annuncio di Li Keqiang è destinato a creare nuove tensioni e proteste nell'ex colonia britannica. Intanto,a causa dei timori per la stretta di Pechino finalizzata a stroncare il dissenso, la Borsa di Hong Kong è crollata: l'indice Hang Seng ha infatti aperto le contrattazioni in calo del 3,17%. - (PRIMAPRESS)