Cina: “Non imporremo nessuna sanzione finanziaria a Mosca. Non hanno base legali”

(PRIMAPRESS) - CINA - Questo conflitto tra Russia e Ucraina sta mettendo in evidenza i veri equilibri geopolitici e non quelli narrati. La Cina che si era offerta di fare da mediatore nel conflitto, in realtà non ha le carte in regola per farlo ed oggi se ne è avuta conferma. "No sanzioni finanziarie a Mosca" Questa la decisione della

Cina non imporrà sanzioni finanziarie alla Russia. L'annuncio arriva dall'Autorità di regolamentazione bancaria del Paese."Pechino si oppone alle sanzioni", ha detto il portavoce Guo. "Non aderiremo e manterremo normali scambi economici, commerciali e finanziari con tutte le parti interessate". "Disapproviamo le sanzioni finanziarie, in particolare quelle unilaterali, perché non hanno molte basi legali e non avranno buoni effetti", ha concluso. La Cina è uno dei principali acquirenti di petrolio e gas russi e Xi Jinping non ha nessuna intenzione di modificare i suoi rapporti con l'amico Putin neanche difronte ad un massacro annunciato. - (PRIMAPRESS)