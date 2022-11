Cina: morto l’ex presidente Jang Zemin (96) fu protagonista di riforme economiche ma anche repressione di diritti umani

(PRIMAPRESS) - CINA - Morto l'ex presidente cinese Jiang Zemin, che ha guidato il suo Paese fuori dall'isolamento dopo la repressione delle proteste a favore della democrazia in piazza Tiananmen e ha sostenuto le riforme economiche che hanno portato a un decennio di crescita esplosiva, è morto all'età di 96 anni.

Jiang è morto di leucemia e insufficienza multiorgano a Shanghai alle 12:13 ora locale, ha detto l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Una scelta a sorpresa per guidare un partito comunista diviso dopo la repressione di Tiananmen del 1989, Jiang ha visto la Cina attraverso una ripresa delle riforme orientate al mercato, il ritorno di Hong Kong dal dominio britannico nel 1997 e l'ingresso di Pechino nell'Organizzazione mondiale del commercio nel 2001.

Mentre la Cina si apriva all'esterno, il governo di Jiang reprimeva il dissenso interno. Ha incarcerato attivisti per i diritti umani, sindacali e pro-democrazia e ha messo al bando il movimento spirituale Falun Gong, che considerava una minaccia al monopolio del potere del partito comunista. Non molto diverso da quello che sta accadendo in queste ore con le proteste "zero-Covid" dove la polizia sta alzando barriere che isolano i protestanti. - (PRIMAPRESS)