Cina: il governo di Pechino risponde alle sanzioni Usa sulle regole imposte ad Hong Kong

PECHINO - Le reazioni della Cina non si sono fatte attendere dopo che il presidente Usa, Donald Trump ha firmato sia la legge sulle sanzioni ai dirigenti cinesi per le nuove regole sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e alle banche che hanno attività con loro, sia l'ordine esecutivo che chiude lo status di partner commerciale preferenziale per l'ex colonia. "La Cina darà le necessarie risposte a tutela dei suoi legittimi interessi e imporrà sanzioni contro rilevanti dirigenti ed entità Usa", ha detto il ministero degli Esteri in una nota. Ma fonti dalla Cassa Bianca spiegano che Trump è intenzionato ad andare fino in fondo perchè ritiene responsabile il gigante giallo della pandemia che ha colpito tutto il mondo e inferto un duro colpo all'economia Usa che era in ripresa.