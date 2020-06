Cina: consentirà di riprendere i voli in entrata a diverse compagnie aeree americane e straniere

(PRIMAPRESS) - PECHINO - La Cina consentirà a più compagnie aeree straniere di riprendere i voli in entrata,rimuovendo il bando contro le compagnie aeree Usa. La mossa è maturata dopo la minaccia americana di bloccare dal 16 giugno i voli delle compagnie cinesi negli Usa. Le compagnie aeree escluse dal piano precedente sui voli, si legge in una nota,"potranno effettuare a partire dall'8 giugno un collegamento internazionale a settimana per passeggeri verso un'unica città". Pertanto, alcune società Usa potranno riavviare i voli con la Cina. - (PRIMAPRESS)