Cina: allarme per l'arrivo del tifone Chanthu che viaggia a circa 198 km/h

CINA - La provincia di Zhejiang, nella Cina orientale,decreta il massimo livello di emergenza per far fronte ai temuti effetti del tifone Chanthu, che oggi dovrebbe investire quest'area con venti fino ai 200 chilometri orari. Fermi scuole, trasporti aerei e ferroviari in diverse città. Lo scorso fine settimana, Chanthu ha lasciato circa 25.000 case senza elettricità per circa 12 ore sull'isola di Taiwan, colpita da forti piogge e venti fino a 198 chilometri orari.