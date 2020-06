Cina: 57 nuovi casi accertati. Scatta il confinamento per alcuni quartieri di Pechino

(PRIMAPRESS) - CINA - Crescono nuovamente i casi accertati in Cina. In pochi giorni sono già 57 i nuovi casi di contagio da Covid-19. Si tratta del numero giornaliero più alto dalla fine della fase d'emergenza, che accresce i timori per una seconda ondata epidemica nel Paese. Il ministero della Salute ha fatto sapere che 36 dei nuovi casi sono infezioni locali rilevate a Pechino in alcuni quartieri che insistono intorno ad un mercato della carne. Diverse aree residenziali sono state poste sotto confinamento per contrastare l'emersione di un nuovo focolaio. Se la Cina non si produrrà in riforme strutturali e in campagne di educazione alimentare per cambiare profondamente la filiera della tracciabilità degli alimenti, sarà difficile eradicare il pericolo del coronavirus. - (PRIMAPRESS)