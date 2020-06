Cina: 49 nuovi casi di covid nelle 24 ore nei mercati alimentari della capitale. Confinate 11 aree residenziali

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Come era accaduto a fine febbraio scorso la rapidità di contagio del coronavirus in Cina subisce accelerazioni difficili da contenere. ancora altre dieci aree residenziali sono state messe in quarantena nella capitale cinese, perché hanno registrato 36 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. E’ stato lo stesso sindaco della capitale a renderlo noto. Gli ultimi casi di contaminazione sono stati scoperti in un mercato all'ingrosso nel nordovest di Pechino, dopo che la scorsa settimana era già stato chiuso il grande mercato di prodotti freschi di Xinfadi,nel sud della città: 11 le aree residenziali in quarantena in quella zona.Nelle ultime 24 ore sono stati 49 i nuovi casi in tutta la Cina. - (PRIMAPRESS)