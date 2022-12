Chieti: uccisa donna con un colpo al volto. Si è costituito il marito ai carabinieri di Miglianico

(PRIMAPRESS) - CHIETI - Uccisa una donna di 41 anni colpita al volto da un proiettile. Il corpo ritrovato nello stanzino di casa a Miglianico. A spararle è stato il marito, 39enne di Matera, con qualche precedente per reati contro il patrimonio. L'uomo, sotto shock si è subito costituito ai carabinieri ed in stato di fermo. Per l'arma sono in corso accertamenti, ma non sarebbe stata detenuta legalmente. - (PRIMAPRESS)