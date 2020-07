Chicago: sparatoria stile gangster anni '30 in un'aagenzia di pompe funebri. Una raffica di colpi ha ferito 14 persone

(PRIMAPRESS) - CHICAGO (USA) - E’ apparsa in puro stile gangster anni ’30 la sparatoria in un'agenzia di pompe funebri a Chicago, nell'area di South Side, dove un gruppo di persone era radunato per commemorare proprio la vittima di una sparatoria. Probabilmente un regolamento di conti quello che ha ferito 14 persone ora ricoverate in ospedale. Dalle prime indagini risulta che si stata esplosa una raffica di almeno 60 colpi. Una persona è stata fermata anche se non si conosce ancora il movente. La polizia fa risalire gli spari a dopo le 19:30 locali. La raffica è stata aperta a bordo di un auto nera. - (PRIMAPRESS)