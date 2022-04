Charles Michel (Ue): “L’Ucraina è il cuore dell’Europa democratica. Putin sarà punito”

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - "L'Ucraina è il cuore dell'Europa democratica" A dirlo è il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel nel corso della sua visita a Kiev incontrando Zelensky. "L'anno scorso ho avuto l'occasione di venire in Ucraina tre volte. Ed esattamente un anno fa, nel marzo dello scorso anno, siamo andati insieme nel Donbas. E lì ho detto "la Russia non è un mediatore". Ho detto "la Russia è parte del conflitto". E la situazione di oggi sta dimostrando che avevo ragione.

Questa mattina sono andato a Borodyanka per testimoniare con i miei occhi la situazione sul campo. Ho incontrato le persone. Non ci sono parole per spiegare quello che provo, non come Presidente del Consiglio europeo, ma come padre, come essere umano. Queste sono atrocità. Questi sono crimini di guerra. Devono essere puniti. Sarà punito. Devono pagare per quello che hanno fatto lì e in molte altre città e luoghi in Ucraina.

In questo momento, come te, penso alla gente, ai soldati, ma anche ai civili nel Donbas, a Mariupol e in altre città che stanno combattendo per la propria vita, che stanno combattendo per la sovranità dell'Ucraina. E so benissimo che stanno combattendo per i nostri valori europei, per la libertà, per i principi democratici.

Siamo determinati a fare tutto il possibile per sostenere l'Ucraina perché vogliamo la vittoria dell'Ucraina. Ed è per questo che utilizzeremo tutti gli strumenti possibili nelle nostre mani. Naturalmente, il supporto finanziario è molto importante. Abbiamo avuto l'opportunità di entrare più nel dettaglio con il Presidente, ed è per questo che abbiamo deciso qualche settimana fa, dopo una telefonata, di lanciare questo fondo fiduciario in solidarietà con l'Ucraina. Nei prossimi giorni, il 5 maggio, sarà il punto di partenza di questo fondo fiduciario, con una conferenza internazionale dei donatori. Lo organizzeremo insieme alla Polonia, alla Svezia e con il supporto della Commissione Europea, di tutti gli Stati membri e con il supporto di molti attori internazionali. - (PRIMAPRESS)