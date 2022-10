Cgil in Piazza a Roma. Landini: “Noi inascoltati dalla politica” ma uno strale anche al Pd lontano dai lavoratori

(PRIMAPRESS) - ROMA - A conclusione di una giornata in piazza con una manifestazione a Roma la Cgil di Landini scandisce con cura accuse per un governo appena archiviato e privo di capacità di ascolto ma non risparmia neanche il Pd ormai incapace di attrarre le attenzione e gli interessi dei lavoratori. Le molte presenze in Piazza del Popolo con le bandiere rosse sembrano dare ragione al Segretario del sindacato. "E' bello vedere una piazza così colorata e così piena, e dà anche emozione, perché carica di responsabilità.Stiamo vivendo una situazione molto difficile" Così il segretario Cgil Landini dal palco di piazza del Popolo."Abbiamo deciso di scendere in piazza prima di sa- pere l'esito delle elezioni,perché abbiamo visto che in questi mesi, in questi anni, il governo non ha ascoltato i lavoratori". Ricordando l'attacco alla sede di Corso Italia:"Vediamo risorgere una cultura della violenza. Sciogliere le forze che si richiamano al fascismo" - (PRIMAPRESS)