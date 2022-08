Cgia: volano i margini delle imprese energetiche (+60%). Non applicata l’aliquota del 25% sugli extra-profitti

(PRIMAPRESS) - MESTRE - Un rapporto della CGIA di Mestre conferma i profitti delle società energetiche generati dalla congiuntura favorita dalla guerra in Ucraina. Mentre le imprese energivore sono a rischio chiusura per i forti rincari di luce e gas, nei primi 5 mesi del 2022, quelle energetiche hanno aumentato i ricavi del 60% rispetto allo stesso periodo del 2021. E' quanto sostiene l'Ufficio studi della Cgia. Sono imprese estrattive di materie prime come petrolio e gas naturale,che beneficiano dell'attuale congiuntura. La Cgia chiede che queste imprese applichino l'aliquota del 25% sugli extra- profitti generati dagli aumenti dei prezzi,come previsto dal decreto Aiuti ma in forte ritardo sull'applicazione della norma. - (PRIMAPRESS)