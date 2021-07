Cercasi autisti ATM: domani 20 luglio un webinar per illustrare il piano di ricerca personale dell'azienda di trasporti

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'ultima parte del 2021 vedrà un'espansione di ATM, l'azienda di trasporti milanese che si prepara a grandi investimenti nel campo dell’innovazione. Nelle previsioni dell’azienda c'è un piano di reclutamento di nuovo personale, ed ha avviato una campagna di recruiting per almeno 600 figure tra conducenti, manutentori, ingegneri e tecnici del settore IT . Domani 20 luglio, alle ore 11, si terrà quindi un webinar in cui ATM racconterà il piano degli investimenti e delle assunzioni - (PRIMAPRESS)