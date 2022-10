Centrodestra: oggi incontro Meloni-Berlusconi per ricucire lo strappo dei giorni scorsi su Ronzulli

(PRIMAPRESS) - ROMA - È previsto per oggi 17 ottobre l'incontro tra la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi (Forza Italia) per cercare di superare le frizioni dei giorni scorsi. I due leader si vedranno di persona a via della Scrofa dopo diversi contatti telefonici dei loro rispettivi staff. In una nota la Lega conferma l'incontro sottolineando che guarda a questo appuntamento "con estremo ottimismo". "Obiettivo del centrodestra deve essere quello di rispondere alle aspettative degli italiani". Lo scontro dei giorni scorsi tra Meloni e Berlusconi si era sopratutto consumato sulla richiesta veemente del Cavaliere nella candidatura di

Licia Ronzulli ad occupare una delle poltrone delle maggiori cariche dello Stato. Ma Meloni è stata rigida nel suo rifiuto tanto da essere bollata come "arrogante" da Berlusconi. "Non sono ricattabile" aveva replicato la leader di FdI. Ora, però lo scontro sembra rientrato per scongiurare il pericolo di presentarsi divisi al Quirinale per l'incarico di governo. Sarebbe una mossa sbagliata per tutto il Centrodestra. - (PRIMAPRESS)