(PRIMAPRESS) - ROMA - Il monitoraggio del Centro europeo per il controllo delle malattie della settimana posiziona l'Italia in giallo e Bolzano in rosso. La settimana monitorata dall'Ecd, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, lascia in verde solo 3 regioni: Sardegna, Molise e Valle d'Aosta. - (PRIMAPRESS)