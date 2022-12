Centri di polizia cinesi in Italia: il rapporto della Ong Safeguard Defenders arriva al Parlamento Europeo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La notizia dei giorni scorsi da un rapporto della Ong Safeguard Defenders, che esisterebbe una rete di centri di polizia cinesi attivi in diversi Paesi nel mondo, con lo scopo di sorvegliare i connazionali presenti all’estero, è stata portata all'attenzione del Parlamento Europeo. La Ong spagnola, infatti, è registrata nell'albo delle Fondazioni in Unione Europea ed è possibile un'audizione dell'organizzazione. Di questi centri ce ne sarebbero, secondo il rapporto, 11 nel nostro Paese. Il ministro dell’Interno italiano Piantedosi: “Nessuna autorizzazione, non escludo sanzioni se scoprissimo illegalità”. Von der Leyen: “Se si dimostrerà che queste notizie sono veritiere, per noi sarebbe inaccettabile”.

Nell'ultimo aggiornamento, diffuso nelle scorse 24 ore, figurano altre 48 stazioni, un centinaio quindi in totale, sparse in tutto il mondo, compresi i Paesi europei come Italia, Francia, Olanda, Spagna, Croazia, Serbia e Romania. I centri italiani sono stati individuati dalla Ong a Roma, Milano, Bolzano, Venezia, Firenze, Prato, dove vive la comunità cinese più numerosa, e in Sicilia. - (PRIMAPRESS)