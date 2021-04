Celebrazione 169° anniversario Polizia di Stato. Mattarella: "A loro la riconoscenza della Repubblica"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla cerimonia al Quirinale per i 169 anni della Polizia di Stato, il presidente Mattarella ha ricordato i "10mila contagiati tra la Polizia", che "sono un prezzo particolarmente pesante per essere stati in prima linea a garantire sicurezza e assistenza". Il pensiero, ha aggiunto il capo dello Stato, va "non solo ai 14 caduti" ma a quanti "nel corso del tempo hanno sacrificato la vita per il servizio alla Nazione". Per questo, ha concluso, "alla Polizia va la riconoscenza della Repubblica". - (PRIMAPRESS)