Cavaleri (Ema): “Sputnik è iniziata la revisione. Ad aprile in Russia per produzioni e studio clinico”

Per il vaccino Sputnik l'Ema (Agenzia europea per i medicinali) ha cominciato "la revisione a cicli che avviene solo per i vaccini promettenti: i dati vengono visti quando il dossier è completo con approvazione veloce". Così Marco Cavaleri, capo della strategia vaccini dell'Ema, a 'Che tempo che fa' su Rai3. Ispezioni in Russia ad aprile per le produzioni e lo studio clinico", dice. No dell'Ema allo stop di AstraZeneca: "Scelte anche emotive per paura che la popolazione non capisca. L'Ema chiedeva di verificare prima di sospendere".