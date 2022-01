Cattolica: distrutto in un incendio al Cantiere Ferretti un superyacht di 29 metri da 9 mln di euro

(PRIMAPRESS) - CATTOLICA (RIMINI) - È andato completamente distrutto il superyacht di 29 metri coinvolto in un incendio divampato all’interno del cantiere Ferretti di Cattolica. L'imbarcazione era pronta per essere consegnata al suo armatore. Nel rogo sono rimaste danneggiate anche altre due imbarcazioni vicine. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e anche l’Arpa per effettuare i rilievi ambientali. A far scoppiare l’incendio, secondo le prime informazioni, sarebbe stato il cortocircuito di un quadro elettrico.Una decina di operai che stavano lavorando sullo yacht, che era praticamente pronto per essere consegnato, hanno cercato per primi di estinguere le fiamme ma senza riuscirci. All’arrivo dei soccorritori sono stati poi visitati, per accertare se fossero rimasti intossicati a causa della prolungata inalazione del fumo sprigionato dalle fiamme. L’unità andata distrutta è un Ferretti Yacht 920. Si tratta di uno yacht con una lunghezza fuori tutto di 28,49 metri ed un valore che si aggirerebbe intorno ai 9 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)