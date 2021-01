Catanzaro, omicidio Chindamo: colpo di scena con nuove rivelazioni del pentito Cossidente

(PRIMAPRESS) - CATANZARO - Nuove rivelazioni sulla morte di Maria Chindamo, l'imprenditrice 44enne scomparsa il 6 maggio del 2016 nelle campagne di Limbadi. A informare la Dda di Catanzaro è stato il collaboratore di giustizia Antonio Cossidente, ex componente del clan dei Basilischi, in Basilicata. La donna sarebbe stata uccisa perchè si sarebbe rifiutata di cedere un terreno a Salvatore Ascone, indagato per l'omicidio dell'imprenditrice. Il pentito avrebbe poi messo in piedi un depistaggio sulla data scomparsa per incolpare il marito. - (PRIMAPRESS)