Catanzaro: interrogatorio in carcere per i 4 torturatori del giovane reo di aver avuto una relazione con una compagna di uno degli aggressori

CATANZARO - Domani l'interrogatorio in carcere per le 4 persone arrestate a Catanzaro per aver sequestrato e torturato un ragazzo,fino a metterlo in pericolo di vita. La vittima della tortura avrebbe avuto come responsabilità l'aver avuto una relazione con la compagna di uno del gruppo di aggressori. Le accuse nei confronti degli arrestati sono, a vario titolo: dal sequestro di persona alla tortura fino alle lesioni aggravate e rapina. Tutti i reati sono aggravati dal metodo mafioso. I 4 evocavano l'appartenenza a un gruppo criminale. Hanno anche minacciato i familiari della vittima perché non facessero denuncia.