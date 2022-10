Catanzaro: incendio in una abitazione. Morte tre persone e ferite quattro

(PRIMAPRESS) - CATANZARO - L'incendio sviluppatosi in un'abitazione di Catanzaro ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre quattro, due delle quali sono state trasportate nei centri grandi ustioni di Bari e Catania. Le fiamme sono divampate in un appartamento al quinto piano di uno stabile. I corpi delle vittime sono stati trovati semicarbonizzati dai vigili del fuoco intervenuti per domare l'incendio e mettere in sicurezza il sito. In corso gli accertamenti per stabilire l'origine dell'incendio. - (PRIMAPRESS)