Catanzaro: il Tar ha accolto il ricorso del CdM contro l'ordinanza della Regione Calabria per la riapertura di bar e agriturismo

CATANZARO - Il coronavirus non unisce ma divide e rende le istituzioni litigiose. Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, contro l'ordinanza del presidente della regione Calabria, Jole Santelli, che il 29 aprile aveva consentito il servizio ai tavoli all'aperto per bar, ristoranti e agriturismo. E' quanto si evince dal sito del Tar dopo l'udienza collegiale tenutasi stamane in camera di consiglio.